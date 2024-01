"Celebrare al meglio la Memoria"

Posizionare anche a Sarzana, in prossimità delle ultime abitazioni delle vittime della deportazione nazifascista o in altri luoghi simbolo della città, dei piccoli blocchi in pietra ricoperti da una piastra metallica con informazioni essenziali sulle vittime, per ricordare ciò che è stato. Il Giorno della Memoria si avvicina e l’opposizione consigliare, considerata la tradizione antifascista di Sarzana, si prepara per celebrare al meglio la ricorrenza che ha lo scopo di ricordare tutte le vittime dell’Olocausto. Convocare un consiglio comunale straordinario in occasione del 27 gennaio: questa la prima richiesta inoltrata alla giunta Ponzanelli con una mozione congiunta e sottoscritta da tutti i consiglieri di opposizioni. "Tenuto conto della tradizione di Sarzana – ha spiegato la capogruppo del Pd Beatrice Casini - medaglia d’argento al valore militare e da sempre schierata in difesa dei valori di libertà, solidarietà, libertà dall’oppressione e fratellanza dei popoli e considerata la necessità di garantire la trasmissione e la divulgazione dei fatti storici legati al 27 gennaio con particolare riferimento alle giovani generazioni proponiamo di aderire all’iniziativa promossa da diverse associazioni tra cui l’associazione nazionale ex deportati, volta all’installazione delle pietre d’inciampo". Poi l’invito formale alla maggioranza. "Sabato prossimo noi del Pd insieme ai consiglieri di Sarzana Protagonista deporremo una corona di fiori in via 27 gennaio – ha concluso Casini – ci piacerebbe che quest’anno anche il sindaco, la giunta e i consiglieri di maggioranza partecipassero con noi a questa importante commemorazione".

Elena Sacchelli