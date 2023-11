Cederna gradito ritorno ’Storia di un corpo’ di Pennac sul palco degli Impavidi

Un attore che ha fatto parte del meraviglioso cast che si è aggiudicato il premio Oscar e soprattutto un grande amico di Sarzana. Torna in città Giuseppe Cederna attore di cinema, teatro, scrittore e viaggiatore protagonista venerdì e sabato agli Impavidi dell’appuntamento con la nuova e intensa stagione di prosa. Sul palco porterà ’Storia di un corpo’ di Daniel Pennac nella prima regionale dell’adattamento di Giorgio Gallione dal romanzo dello scrittore francese Daniel Pennac, prodotto da Fuorivia - Agidi, in collaborazione con Teatro Stabile di Bolzano, Teatro Cristallo. In scena Giuseppe Cederna, indimenticabile interprete del soldato innamorato nel film ’Mediterraneo’ di Gabriele Salvatores.

Venerdì e sabato alle 20.30 il pubblico assisterà ad uno straordinario percorso. Grazie a una narrazione fluviale il corpo del protagonista prende progressivamente la scena. La voce di Pennac smette di essere libro per farsi teatro, grazie al racconto che Giuseppe Cederna costruisce intorno alle scoperte che si fanno crescendo, come i primi contatti con il corpo dell’altro, la masturbazione, il miracolo della nascita e la morte. L’adattamento e regia sono di Giorgio Gallione, scene di Marcello Chiarenza, alle luci Andrea Violato, assistente alla scenografia Lorenza Gioberti, elaborazioni musicali Paolo Silvestri, progetto fonico Luca Nasciuti, fonico Francesco Dina, attrezzista Anna Funtò, abito di scena Dresscode di Fabio Porta. I biglietti sono in vendita sulla piattaforma digitale oppure al botteghino del teatro degli Impavidi di Sarzana. C’è anche la possibilità di acquistare abbonamenti per tutta la stagione.