Castelnuovo Il sindaco ha chiesto più carabinieri

Troppi furti in paese fanno salire la tensione, accesa ulteriormente dai messaggi e commenti apparsi sulle pagine social. A Castelnuovo Magra nelle ultime settimane si sono registrati scassi e tentativi di ingresso nelle abitazioni che hanno costretto il sindaco Daniele Montebello a invitare i residenti all’attenzione avvalendosi non soltanto dei messaggi telefonici generalmente utilizzati per le informazioni sulle allerte meteo ma convocando una assemblea al centro sociale di Molicciara al quale ha partecipato anche il comandante della stazione locale dei carabinieri Gian Marco Nichiniello. Il sindaco ha ricordato ai presenti di aver richiesto nel recente tavolo di sicurezza convocato in Prefettura a Spezia un maggior numero di carabinieri sul territorio rispondendo così alla richiesta avanzata da Davide Parodi, coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, all’amministrazione comunale di attivarsi per ottenere il potenziamento della caserma oltre che installare nuove telecamere di videosorveglianza. Dalle forze dell’ordine è arrivata inoltre la raccomandazione di avvisare, in caso di pericoli e per segnalazioni, sempre i numeri di servizio evitando di creare situazioni di panico e ulteriore tensione lanciando i messaggi sulle piattaforme social e sui gruppi di riferimento della comunità locale.