Casetta dell’acqua attiva a Isola "Utili anche a Dogana a Lunimare"

"Dopo ben tre interrogazioni presentate in consiglio comunale di Luni e varie vicissitudini ora, dopo oltre un anno e mezzo, il servizio di erogazione dell’acqua a Isola è di nuovo funzionante". Lo sottolinea Davide Paolo Poli, capogruppo di minoranza di “Insieme per Luni”. "Abbiamo chiesto sia l’introduzione di chiavette ricaricabili per usufruire del servizio, sia l’apertura di due nuovi punti di erogazione. Le chiavette ricaricabili consentirebbero di velocizzare l’erogazione, poter prelevare senza il problema di avere sempre con se spiccioli da due o da cinque centesimi da inserire e potrebbero risultare utili soprattutto ai cittadini che si servono costantemente di questo servizio; queste chiavette potrebbero essere ricaricabili nei tabacchini a Luni. E abbiamo chiesto che siano installate altre due casette dell’acqua, una a Dogana e una a Lunimare. Crediamo che solo agevolando la diffusione di questo tipo di servizio si possa apportare un concreto contributo a favore della riduzione dei rifiuti di plastica".