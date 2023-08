Casano basso Salta la rete idrica Scattano le proteste dei residenti

Una toppa e un altro buco. E la situazione va avanti così da tempo, soprattutto nel periodo estivo quando la richiesta di acqua necessita di una maggior pressione con la conseguenza che la tubatura salta causando fuoriuscite costante di acqua che si perde sulla strada a Casano di Luni, vicino alle scuole. Un residente ha fatto presente il disagio nella speranza che la sua protesta, a nome di altri abitanti della zona, possa essere ascoltata anche dall’amministrazione comunale che, seppure non certo responsabile del servizio, può sollecitare il gestore Acam Iren a provvedere. "Ma non alla riparazione – ha spiegato – quanto alla sostituzione completa della vecchia condotta danneggiata. Quel tratto di strada ormai è un colabrodo, pieno zeppo di toppe e la spesa della sostituzione sarebbe stata ammortizzata. Invece si continuano a spendere un sacco di soldi per le riparazioni che non durano molto e si torna punto e a capo".