Cartellone imbrattato Si cerca l’autore

Potrebbe costare caro il gesto del vandalo che l’altra sera ha staccato e imbrattato un cartellone elettorale della candidata sindaca Cristina Ponzanelli. Sulle sue tracce infatti si stanno muovendo gli uffici del commissariato della polizia di Stato di Sarzana impegnati nel visionare le telecamere posizionate intorno alla zona del centro commerciale Ipercoop Santa Caterina dove si trovava il cartellone.

L’autore del gesto davvero deprecabile infatti non si è limitato a staccare il manifesto dagli appositi spazi ma lo ha anche "arricchito" di una svastica. Un gesto condannato dalle forze politiche in quanto nulla ha a che fare con le schermaglie e gli inevitabili toni accesi di una campagna elettorale particolarmente attesa e molto partecipata. Se l’autore venisse identificato incorrerebbe in una denuncia con l’augurio inoltre che l’episodio resti isolato e non si debba iniziare la conta dei manifesti staccati e brutalizzati fino al giorno del voto amministrativo.