Carnevale a Vezzano e Arcola: giochi, musica e divertimento all'aperto per tutta la famiglia

Febbraio mese del Carnevale: a Vezzano domenica sarà festa all’aperto alle 15 in Piazza del Popolo con giochi e divertimenti vari, come la pentolaccia e il tiro alla fune che metterà alla prova famiglie intere. In caso di pioggia l’evento avrà luogo nei locali dell’ex oratorio Milan club. Ci sarà anche una lotteria e il truccabimbi. Per tutti cioccolata. Domenica Carnevale anche ad Arcola: alle 14 in Piazza 2 Giugno sfilata con musiche di Avogadro Dr. Samba fino a piazza Falcone e Borsellino e a seguire tutti nell’area verde della mondoteca per ballare con il Dj set di James Picelli, truccabimbi con l’Oasi Lipu, stand gastronomici a cura delle associazioni territoriali.