Carichi di lavoro in municipio Sette nuove assunzioni per rimpolpare l’organico

Carico di lavoro pesante per mancanza di personale, i comunali di Arcola hanno lanciato un grido d’allarme. C’è stato un confronto tra i sindacati i e la sindaca Monica Paganini: ci saranno sette assunzioni: tre nuove risorse amministrative (due per amministrazione e finanza e una agli uffici demografici), una ai servizi sociali e tre all’area tecnica, di cui due da assumere con concorso che sarà bandito a breve. Presenti Marzia Ilari Fp Cgil e Fabio Cidale Cisl Fp: "Cogliamo con favore l’intenzione dell’amministrazione di voler procedere a una serie di assunzioni. Riteniamo fondamentale potenziare gli uffici e i servizi che in questi mesi hanno fatto fronte alle conseguenze della carenza organica con impegno e abnegazione. Da tempo chiediamo di investire sull’acquisizione di risorse umane e accelerare sull’avvio di procedure concorsuali per far fronte alle fuoriuscite di personale". I sindacati hanno inoltre chiesto di avviare una contrattazione che valorizzi i dipendenti: "Ci siamo impegnati a proporre una piattaforma contrattuale aggiornata come base di discussione. Riteniamo che l’ingresso delle sette unità previste dall’attuale piano occupazionale sia un primo tassello di un percorso che deve roseguire celermente per dare sollievo agli uffici, spesso retti solo da una o due unità".

Il confronto si è svolto quindi in un contesto di disponibilità da entrambe le parti. La sindaca riconoscendo il periodo di particolare e intensa attività lavorativa legata ai numerosi progetti e iniziative in corso e previsti, ha sottolineato il potenziamento sulla struttura organica, a partire da giugno. Oltre alle nuove risorse c’è stata l’adesione ad Asmel, che permetterà di verificare la disponibilità di professionalità da una piattaforma nazionale della pubblica amministrazione. Circa lo straordinario si è trovata una soluzione di riequilibrio e si è condivisa la possibilità di confrontarsi sull’attribuzione delle particolari responsabilità all’interno di ogni settore. La sindaca si è presa l’impegno di programmare incontri periodici con la Rsu e con i diversi settori: "Per tenere vivo il confronto sull’andamento delle attività, sottolineando fin d’ora l’apprezzamento di tutta l’amministrazione per l’impegno profuso dai dipendenti dell’ente e dal senso di dovere dimostrato".

Cristina Guala