Cardinal Maffi presenta la prima vendemmia

La prima vendemmia della Cardinal Maffi è stata presentata in Regione Liguria che ha supportato il progetto innovativo di agricoltura sociale. La casa di cura nella collina dell’Olmarello, al confine tra i territori di Castelnuovo Magra e Luni, infatti nello scorso settembre ha raccolto i frutti del vigneto impiantato nel 2019 affidandosi al produttore Andrea Marcesini e supportato nel lavoro dai "Fratelli Preziosi" ospiti della struttura psichiatrica e da Asl 5 spezzina. Non è stato un percorso semplice condizionato oltre che dall’emergenza sanitaria che ha impedito i lavori ma anche da qualche incursioni di cinghiali che hanno approfittato delle vigne appena nate creando non pochi problemi. Ma con tanta passione e impegno nei mesi scorsi è stata possibile la prima raccolta che porterà nelle cantine le bottiglie di Vermentino. Il progetto pilota ha avuto il sostegno di Regione Liguria che non ha escluso di poterlo allargare a altre tipicità della nostra terra, dal vino, olio e basilico coinvolgendo aziende e strutture sanitarie. L’altra mattina i referenti del progetto, Andrea Marcesini titolare dall’azienda agricola La Felce e presidente del consorzio che unisce i produttori vinicoli da Luni fino alle colline di Levanto, sono stati ospiti dell’ufficio agricoltura di Regione Liguria per presentare i risultati del progetto.

m.m.