Carabinieri arrestano spacciatore nei boschi della Valdurasca

Carabinieri nel bosco

Sarzana, 15 febbraio 2023 – Spacciatore arrestato dai carabinieri nel bosco. Durante un servizio di controllo del territorio i militari della compagnia di Sarzana hanno tratto in arresto un cittadino marocchino 20enne, in Italia senza fissa dimora, pregiudicato. Nella zona boschiva della Valdurasca, nel Comune di Follo, il giovane aveva insospettito gli agenti, che lo hanno fermato per un controllo. Dopo averlo perquisito, gli uomini dell’Arma gli hanno trovato addosso sedici involucri in cellophane contenenti cocaina, del peso complessivo di 17 grammi, nonché 180 euro in contanti suddivisi in banconote di vario taglio, ritenuti provento delle sue illecite attività. Lo stupefacente, se immesso sul mercato dello spaccio gli avrebbe fruttato circa 1.800 euro di guadagno.

La droga ed il denaro sono stati posti sotto sequestro dai militari, mentre il pusher è stato tratto in arresto per detenzione di sostanze stupefacente ai fini di spaccio. Dopo le formalità di rito è stato condotto nelle camere di sicurezza della caserma di Sarzana, in attesa del rito direttissimo previsto per questa mattina al Tribunale della Spezia: il giudice ne ha convalidato l’arresto con un patteggiamento di pena di 5 mesi.