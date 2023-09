Capitale dello sport. La Liguria si candida puntando su Sarzana

La Liguria chiede aiuto anche a Sarzana per supportare la candidatura a Regione Europea dello Sport 2025. Una domenica intensa per l’assessore regionale allo sport Simona Ferro impegnata nel ruolo di ’guida’ dei componenti della commissione Aces Europe, una associazione no profit con sede a Bruxelles che dal 2001 consegna il premio di ’European Capital of Sport’. Nel corso degli anni la formula è stata allargata anche a Regioni e municipi allo scopo di promuovere i principi di responsabilità e etica nella consapevolezza che l’attività sportiva migliori salute, qualità della vita e l’integrazione abbattendo distanze e differenze sociali. In vista dell’appuntamento del 2025 l’assessore della giunta regionale ha fatto visita a Sarzana per far conoscere ai rappresentanti dell’associazione eccellenze sportive e strutture. Un viaggio che vedrà impegnato il gruppo di lavoro composto dai commissari Aces Europa in tutta la Regione, da Ventimiglia a Sarzana, per vedere da vicino le eccellenze sportive e comprenderne il lavoro alla base dei successi.

La visita a Sarzana è stata particolarmente intensa ed ha avuto il supporto della sindaca Cristina Ponzanelli che, oltre a guidare la delegazione nelle varie strutture sportive, ha ricordato gli impegni economici sostenuti per consentire alle varie discipline di svolgere le attività. Sono stati ricordati investimenti e lavori, alcuni dei quali ancora in corso, al Vecchio Mercato Terzi dove a accogliere la delegazione c’era la formazione principale che milita in A1 insieme a tecnici e dirigenti, ma anche alle tensostrutture nell’area dello stadio ’Luperi’ che consentono gli allenamenti e partite delle formazioni del Lunezia Volley, Sarzana Skating e Levante Sarzana di ginnastica. "Anche a Sarzana – ha commentato l’assessore Ferro – il comitato è rimasto favorevolmente colpito. La nostra Regione è pronta a diventare protagonista nel 2025 dando seguito ai già prestigiosi riconoscimenti assegnati negli anni passati: Recco fu Comune Europeo dello Sport nel 2022, il Tigullio e il Golfo Paradiso sono attualmente Comunità Europea dello Sport e Genova sarà Capitale Europea dello Sport nel 2024. La candidatura della Liguria nel 2025 vuole dare continuità a un percorso che trasformerà la nostra Regione in un punto di riferimento per lo sport a livello nazionale e internazionale". La visita sportiva è diventata turistica e si è conclusa a Portovenere accolti dalla sindaca Francesca Sturlese.

Massimo Merluzzi