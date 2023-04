Capitale della cultura per il 2026? L’87% del campione intervistato sostiene l’idea della Ponzanelli

Sarzana capitale italiana della cultura? Certo che sì. Cristina Ponzanelli prossimo sindaco? Sicuramente e con una percentuale ben superiore al 60%. Insomma musica celestiale per l’amministrazione comunale uscente che incassa i risultati di cinque anni di lavoro e si prepara alla volata finale in vista delle elezioni del 14 e 15 maggio. Ma i dati sono soltanto un sondaggio, il campione degli intervistati è di 407 persone e la percentuale di approssimazione del 5%. Comunque quello che emerge dal sondaggio commissionato dalla associazione ’Sarzana civica’, presieduta da Marilena Masciadri, che sostiene la sindaca uscente Cristina Ponzanelli e sviluppato da Renato Mannheimer della società Eumetra è indubbiamente confortante.

Anche se il sociologo e famoso sondaggista, seppur nell’entusiasmo per i dati forniti ieri pomeriggio all’incontro organizzato al Loggiato di Gemmi, ha soffiato sul fuoco. L’esperienza induce alla cautela e soprattutto lo ha spinto a consiliare alla sindaca uscente di proseguire a gran ritmo la campagna elettorale e soprattutto di "non prendere a schiaffi i sarzanesi". Nel caso, la Ponzanelli potrebbe rischiare un ballottaggio, dal quale uscirebbe comunque vincitrice. Il sondaggio è partito dall’idea di candidare Sarzana a capitale della cultura 2026. Perchè ? "Semplicemente – ha spiegato la sindaca Cristina Ponzanelli – abbiamo i requisiti per fare questo salto. Dobbiamo avere l’ambizione di un futuro diverso e in un sistema che troppo spesso taglia finanziamenti in certi settori tra i quali la cultura noi abbiamo invertito la tendenza. Non soltanto confermando gli eventi tradizionali ma innovando, portando qualcosa in più e ipotizzando ulteriori spazi. Tra questi l’investimento alla scuola XXI Luglio che con primi 5 milioni di euro avrà un luogo dedicato alla cultura".

Quindi la città è in corsa e secondo il sondaggio l’87% degli intervistati ha ritenuto una buona idea candidarsi al ruolo di capitale della cultura. Solo l‘11%, per non smentire lo spirito ligure troppo spesso allergico al turismo, ha affermato di non essere d’accordo per il timore di avere in giro troppa confusione. E le prossime elezioni come andranno ? Secondo il sondaggio, anche se il 25% degli intervistati si è trincerato dietro un "non so" Cristina Ponzanelli sarà votata dal 62%. Renzo Guccinelli 28%, Matteo Bellegoni 6% e Federica Giorgi 4%. In caso di ballottaggio tra centrodestra e centrosinistra Cristina Ponzanelli è data vittoriosa al 67%. Applausi in sala e scongiuri sotto i tavoli. Massimo Merluzzi