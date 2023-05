Cantiere sul viadotto Magra L’Odissea è rinviata di poco Per 3 mesi una sola carreggiata

di Anna Pucci

L’inizio dei lavori sul raccordo della A15 Santo Stefano - La Spezia per la sostituzione delle barriere di sicurezza lungo il viadotto Magra è stato posticipato a lunedì 29 maggio. Il rinvio è stato chiesto a Salt durante la riunione del tavolo regionale sul monitoraggio dei cantieri autostradali da Anci Liguria, per conto del Comune della Spezia, che ha evidenziato le criticità che sarebbero derivate dalla presenza del cantiere in concomitanza con il 70° raduno nazionale dei Bersaglieri in programma alla Spezia dal 22 al 28 maggio.

Salt aveva in un primo tempo aveva annunciato l’avvio degli interventi sul viadotto per l’8 maggio, posticipandolo poi a giovedì 18. Adesso l’ulteriore rinvio. Nei giorni scorsi, inoltre, Cna e Confartigianato avevano lanciato un appello affinché i lavori venissero posticipati al termine della stagione estiva o, come minimo, il cantiere organizzato in modo da lavorare soprattutto la notte: sarebbero stati insostenibili tre mesi in piena stagione turistica (autotrasporto, bus turistici, pendolari, eccetera) con il viadotto a una sola carreggiata (si prevedeva la chiusura di quella in direzione La Spezia divisa in due corsie ristrette (una sola corsia di marcia per ogni direzione) nel tratto tra l’immissione al viadotto successiva al casello di Santo Stefano e l’uscita di Vezzano.

A seguito di un incontro tra Salt, le istituzioni e gli enti locali tenutosi in prefettura alla Spezia tre giorni fa, la concessionaria ha comunicato una nuova organizzazione del cantiere, che però non dà risposta alle obiezioni delle categorie. Il termine dei lavori resta infatti previsto intorno alla fine di agosto e il cantiere continua a prevedere deviazione di carreggiata con corsie di larghezza 3,50 mt (chiusura della carreggiata in direzione La Spezia). "Per favorire la fluidità dei flussi di traffico nelle ore di punta, Salt predisporrà adeguata cartellonistica lungo le direttrici di traffico –è la nota della società –. Il termine dei lavori è previsto intorno alla fine di agosto 2023. Il cantiere è stato programmato con impiego di maestranze su due turni diurni, 7 giorni su 7". Si sta "valutando la possibilità di effettuare una parte contenuta delle lavorazioni anche in orario notturno nelle aree maggiormente distanti dalle abitazioni presenti".