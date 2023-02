Cantiere per la rotatoria di via Muccini Bus costretti ad allungare il percorso

La corsa è più lunga del previsto e la soluzione al disagio non sembra così vicina. Da un mese i l’intervento di realizzazione della rotatoria (una delle tante in corso di sviluppo a Sarzana) all’incrocio tra via Terzi, Ronzano e Muccini è fermo. Oltre a non vedere niente a causa della recinzione arancione che penalizza la visuale alle automobili anche gli autoferrorranvieri hanno sollevato una nuova problematica. Gli autisti dei pullman diretti al capolinea di piazza Terzi infatti da un mese sono costretti a una manovra aggiuntiva vista l’impossibilità di svoltare verso la piazza del vecchio mercato ortofrutticolo. Un impedimento che riguarda esclusivamente i mezzi provenienti dal lato città che, attualmente, non possono materialmente tentare la svolta a sinistra. La soluzione è obbligata e indicata dalla cartellonistica. I pullman sono costretti a proseguire la corsa fino a Battifollo per poi affrontare la rotatoria esistente e affrontare via Muccini in senso opposto quindi poter svoltare a destra verso il capolinea. Una manovra allungata che comporta più tempo di permanenza a bordo per utenti e autista e, considerate le 40 corse quotidiane che devono compiere questo giro, anche un dispendio supplettivo di carburante. La rotatoria, a differenza delle altra in corso di realizzazione (seppur attualmente ferme) di piazza San Giorgio e via Paradiso non è di competenza diretta del Comune di Sarzana ma è realizzata nell’ambito del Progetto Botta dalla società che ha realizzato i palazzi.