Cantiere ex Laurina "Come un dormitorio"

Il portico è ancora chiuso al libero passaggio ma le sbarre che la proprietà del Laurina ha posizionato per vietarne l’accesso non scoraggiano certamente i nottambuli. Le recinzioni vengono infatti facilmente aggirate e l’interno dello stabile viene utilizzato come dormitorio e, secondo i residenti delle abitazioni confinanti, anche per strani giri. E proprio gli abitanti della centralissima piazza San Giorgio hanno chiesto una rapida soluzione del contenzioso in corso tra la proprietà dell’ex albergo e il Comune di Sarzana. Un braccio di ferro iniziato in estate quando all’improvviso il porticato da sempre a libero passaggio pedonale è stato chiuso. Secondo la proprietà esercitando una autorizzazione richiesta all’amministrazione comunale al momento dell’inizio del progetto di ristrutturazione. Di ben altro parere il Comune. L’area è privata e la proprietà che sta riqualificando l’edificio ha posto un limite alle presenze esterne sollevando polemiche e proteste che il momento non hanno portato ancora a nessuna soluzione. Ma intanto nell’attesa dell’eventuale accordo i lavori sono fermi e lo storico porticato è diventato un punto di incontri ben poco tranquillizzante. L’allarme sta circolando anche sulla rete corredato da tante fotografie dell’area, dei rifiuti che si scorgono tra le recinzioni e cartoni posti come giaciglio anche se, oltre alla voce sui social, le forze dell’ordine hanno chiesto collaborazione per segnalare in tempo reale le situazioni delicate.

m.m.