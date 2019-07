Sarzana (La Spezia), 3 luglio 2019 - Ha sentito i lamenti di un cane provenire da un’auto in sosta sotto al sole, ha guardato all’interno e lo ha visto. Ha aspettato che arrivasse il proprietario del mezzo ma, passati invano tre quarti d’ora, ha rotto gli indugi ed ha chiamato la polizia. Quando il proprietario è tornato all’auto e ha visto gli agenti è andato su tutte le furie. Per lui è finita con una doppia denuncia: maltrattamento sugli animali e resistenza a pubblico ufficiale.

E’ accaduto l’altra mattina intorno alle 11 in piazza Vittorio Veneto quando una signora sarzanese passanto ha sentito i lamenti del cane e si è avvicinato all’auto lasciata in sosta al sole ma con il finestrino leggermente aperto. Quel poco di aria che entrava nell’auto non sembrava però sufficiente ad alleviare la temperatura rovente all’interno del mezzo. La donna dopo aver atteso invano per tre quarti d’ora che il proprietario del mezzo tornasse, visti i primi segnali di disidratrazione dell’animale, ha deciso di rivolgersi alla polizia. Gli agenti sono intervenuti subito, sono riusciti ad aprire l’automobile e abbeverare il cane con una ciottola recuperata. Nel frattempo è arrivato il proprietario, un castelnovese di 53 anni, che alla vista dei poliziotti ha dato in escandescenze: li ha aggrediti verbalmente ed ha rifiutato di dare le proprie generalità. A quel punto gli agenti lo hanno portato al commissariato da dove è uscito con una doppia denuncia.