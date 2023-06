Canale Lunense Personale in aiuto degli alluvionati

Anche il Consorzio di bonifica e irrigazione del Canale Lunense ha teso una mano alla Romagna ferita dall’alluvione. Lo ha fatto inviando due dipendenti e una grande idrovora mobile, di solito usata nella piana di Marinella. Michele Poli e Simone Frandi, supportati dal direttore Corrado Cozzani, hanno partecipato alle attività di raccolta e smaltimento delle acque dai centri abitati, dando un contributo per limitare e prosciugare i devastanti allagamenti. Il Canale Lunense ha fatto parte di una squadra composta da tutti ri consorzi di bonifica italiani, coordinati da Anbi, che ha creato un sistema capace di fornire in tempi brevi aiuti tecnici e umania. Le capacità operative e il parco mezzi a disposizione del Canale Lunense, come potenti trattori gommati e idrovore mobili che sollevano 750 litri di acqua al secondo (svuotando ad esempio una piscina olimpionica in poco più di tre minuti) si sono dimostrate indispensabili per le emergenze scattate in Romagna. Il lavoro svolto dal Canale Lunense ha ricevuto un caloroso ringraziamento dalla popolazione. Come quello di una bimba, Dalida, che ha donato a Poli e Frandi il disegno di un grande arcobaleno con un ‘Grazie di tutto’. La presidente del Consorzio, FRancesca Tonelli, a sua volta ringrazia direttore e dipendenti per la disponibilità.