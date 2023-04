Campo per famiglie in Val di Fassa

Campi diocesani per l’estate 2023: ci sarà anche quello per famiglie, in Trentino e non più a Cassego, organizzato come ogni anno dall’ufficio di pastorale familiare della diocesi diretto da don Roberto Poletti. Il campo famiglie si terrà nella casa per ferie Villa Bertinoro di Mazzin, in Val di Fassa. Un piccolo e tranquillo borgo di montagna a 1370 metri di altitudine sul livello del mare. Il periodo è la settimana da sabato 8 a sabato 15 luglio. Saranno proposte molte attività: momenti di svago, escursioni, giochi e riposo fisico, insieme a momenti di spiritualità e di riflessione. La quota di partecipazione per gli adulti, per l’intera settimana, è di 308 euro a persona, tutto compreso. Quote ridotte per i bambini, a seconda della fascia di età. Adesioni alla Pastorale diocesana familiare entro il 30 aprile. Info 351 5042844.