Campetto di via Vaggia a Santo Stefano Magra: Gestione affidata alla Madonnetta

Il lungo percorso di recupero del campetto da calcio di via Vaggia, nel cuore di Santo Stefano Magra, è arrivato al termine grazie all’affidamento della gestione alla società Polisportiva Madonnetta che lo gestirà per i prossimi due anni. La struttura era stata completamente recuperata dall’amministrazione comunale consegnando ai ragazzi un luogo sicuro di aggregazione e sport, trasformando il vecchio terreno fangoso utilizzato per giocare in un prato in erba sintetica attraverso una adeguata opera di regimazione delle acque che creavano problemi di allagamento oltre alla successiva installazione dell’impianto di illuminazione e recinzione. Dopo l’inaugurazione della struttura avvenuta nel luglio 2018 è iniziato un nuovo percorso che qualche mese fa ha portato l’amministrazione comunale ad accogliere la richiesta presentata dai consiglieri di maggioranza Eva Battistini e Niccolò Menconi di intitolarlo al ricordo di Gino Strada, medico fondatore di Emergency. L’area è sempre molto frequentata, essendo uno dei pochi spazi di aggregazione facilmente raggiungibile dai giovanissimi del capoluogo ma l’ente pubblico non dispone delle risorse necessarie per garantire una puntuale gestione.

Dopo aver chiesto e ottenuto aiuto all’associazione di protezione civile Gev La Spezia Odv (sezione di Santo Stefano) che grazie ai propri volontari grantisce il servizio giornaliero di apertura e chiusura della struttura è stato mosso un ulteriore passo avanti per dare vita quotidiana al campetto da calcio a cinque ’Gino Strada’, intrecciando sia le esigenze dei ragazzi del paese che quelli della società Polisportiva Madonnetta che svolge l’attività nell’area interessata alla costruzione del nuovo plesso scolastico a Ponzano. Il club calcistico santostefanese ha ottenuto la disponibilità della struttura per il proprio settore giovanile e scuola calcio nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì dalle 16.30 alle 20 per tutto l’anno ad esclusione dei mesi di luglio e agosto fino al 2025 percependo un contributo complessivo stanziato a bilanco 2023-2025 di 3 mila euro.