Campagna elettorale 2023: "La sindaca non può tacere"

"Fine di un’era? Vedremo, certo è la fine di un modello. I nodi dell’arroganza politica vengono al pettine". E’ il commento di Beatrice Casini, capogruppo del Pd nel consiglio comunale di Sarzana, sulle vicende che stanno travolgendo la giunta regionale: "Qui non si tratta di esultare o sedere sulla sponda del fiume per assistere a uno spettacolo in verità piuttosto triste e mortificante per chiunque ami la politica intesa come servizio pubblico. Certo colpiscono le poche parole con cui, interpellata dalla stampa, la sindaca Ponzanelli pensa di liquidare la questione: siamo tutti garantisti, ma c’è un tema politico che non può essere eluso".

Come noto, nell’ordinanza di custodia cautelare che ha portato Giovanni Toti ai domiciliari per corruzione, la giudice per le indagini preliminari di Genova, Paola Faggioni, scrive che il presidente della Regione avrebbe ’interferito’ dal 2021 in cinque competizioni elettorali, tra cui le comunali di Sarzana del maggio 2023, elemento che Cristina Ponzanelli, rieletta sindaca al primo turno per il centrodestra, da noi contattata, non ha voluto commentare nel merito, limitandosi a dire che "le responsabilità si accertano nel processo, con sentenza definitiva. Vale per Toti e per tutti".

"Abbiamo tutti denunciato l’appiattimento dell’amministrazione comunale su Toti – incalza Casini –, abbiamo segnalato l’anomalia di una città ‘teleguidata’ da Genova: progetti, fondi, decisioni tenuti in qualche cassetto di piazza De Ferrari e fatti piovere in testa ad amministratori e cittadini sarzanesi senza partecipazione, confronto, discussione. Oggi, quando le prime carte fanno emergere il sospetto sugli importi che hanno finanziato la campagna elettorale 2023, spetta soprattutto a Cristina Ponzanelli farci sapere che cosa pensa di questa situazione e quali ripercussioni si attende sul governo della città. La verve comunicativa della giunta, di solito molto generosa, si è improvvisamente spenta?".

Sotto la lente della Procura le comunali di Savona 2021 e Genova 2022, le Politiche 2022 e le comunali di Ventimiglia e Sarzana 2023. Secondo la gip, "Toti, pressato dalla necessità di reperire fondi per affrontare la campagna elettorale, ha messo a disposizione la propria funzione, i propri poteri e il proprio ruolo, in favore di interessi privati, in cambio di finanziamenti, reiterando il meccanismo con diversi imprenditori". Nell’ordinanza si riporta la conversazione del 15 febbraio 2023 in cui Toti telefona a Spinelli: gli comunicava "di aver appena sbloccato in Regione una pratica di suo interesse e contestualmente gli chiedeva denaro in vista delle imminenti elezioni".

Anna Pucci

Elena Sacchelli