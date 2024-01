Campagna di ascolto, stasera fa tappa nel borgo

Il viaggio nelle frazioni continua. Dopo gli appuntamenti prenatalizi organizzati a Bocca di Magra e Fiumaretta l’amministrazione comunale di Ameglia prosegue la campagna di ascolto delle singole frazioni del territorio. Questa sera, lunedì, sarà la volta del centro storico di Ameglia paese e l’incontro è in programma alle 21 nella sala del consiglio comunale. Saranno presenti il sindaco Umberto Galazzo gli assessori e i consiglieri oltre ovviamente ai residenti. L’appuntamento sarà l’occasione per gli amministratori di illustrare gli interventi già svolti proprio di recente nel borgo amegliese, ultimo dei quali il recupero di nuovi spazi riservati alle automobili e motocicli nel parcheggio multipiano ricavati dopo il trasferimento dei box da sempre utilizzati come magazzino dell’ufficio tecnico nel nuovo capannone nell’area artigianale D2 di Camisano. Ma verranno esposti anche gli interventi di manutenzione previsti all’interno del paese. Gli amministratori avranno così l’opportunità anche di ascoltare le richieste della cittadinanza. Nelle prossime settimane verranno inoltre fissati gli altri appuntamenti con le frazioni del Cafaggio e Montemarcello dove sono in corso importanti interventi, rispettivamente di difesa idrogeologica con la stazione di pompaggio a opera di Regione Liguria, e di riqualificazione del cimitero.