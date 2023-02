Campagna della polizia “Le insidie della rete“

I rischi della rete e le troppe insidie che possono correre non soltanto i ragazzi, abituali frequentatori del mondo web ma anche gli adulti che si lasciano prendere la mano dagli acquisti nei negozi virtuali saranno il tema affrontato nell’incontro con la Polizia di Stato. Nonostante gli appelli e le campagne di prevenzione sono sempre troppi i casi di reati commessi attraverso il malsano utilizzo di internet. Per questo la Polizia di Stato ha deciso di lanciare una nuova campagna informativa dedicata ai temi del mondo social network e al cyberbullismo realizzata dalla Polizia Postale in collaborazione con il Ministero della pubblica istruzione e, nel caso della tappa sarzanese, con il supporto logistico del personale della Questura della Spezia e del commissariato di Sarzana. L’iniziativa che ha per titolo "Una vita da social" arriverà in città a Sarzana, unica della Provincia Spezzina , venerdì 17 febbraio e per l’occasione verrà sistemato in piazza Matteotti dalle 9 alle 17.30 il camper-scuola alla presenza di operatori della Polizia Postale.

Il "Truck" che è allestito con tecnologie di ultime generazione accoglierà studenti, insegnati e varie associazioni per illustrare le principali insidie nascoste del web. Il personale terrà una lezione della durata di venti minuti rivolta proprio a evidenziare i rischi e le trappole che quotidianamente vengono tese all’interno del mondo virtuale. Durante l’orario mattutino l’iniziativa verrà interamente dedicata alle scuole mentre nel pomeriggio a partire dalle ore 14 fino alla chiusura dell’evento sarà possibile a chiunque chiedere informazioni al personale specializzato della Polizia di Stato. Insomma per tutti noi una occasione da non perdere sia per saperne un po’ di più sia per difendersi dai rischi nascosti nel web.

m.m.