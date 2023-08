Camminata sotto le stelle

Una serata di emozioni a contatto con la natura, dedicata all’esplorazione del cielo di agosto, ma anche una breve escursione seralenotturna in un ambiente ricco di bellezza, storia e tradizioni, tra i magici rumori del bosco durante la notte. Questo l’evento intitolato "Il Parco sotto le stelle" che l’associazione Astrofili Spezzini ha pensato di organizzare questo sabato a La Rocchetta. Il ritrovo è alle 19.30 alla chiesetta della Madonna della Misericordia a La Rocchetta di Lerici e l’escursione terminerà intorno alle 23.30. A guidare l’escursione Lisa Antognetti, guida e membro dell’associazione promotrice dell’ evento. Il percorso è pensato per adulti e bambini, ma l’età minima per poter partecipare è 6 anni. Prevista una cena al sacco a carico degli escursionisti. Consigliato scarpe da trekking, abbigliamento adeguato e a portare con sé una torcia elettrica. Percorso gratuito ma si deve prenotare al 3271273871.