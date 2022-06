Camion perde lastre di marmo sull’Aurelia

La fortuna ha voluto che in quel preciso istante non transitasse nessuno e così la caduta delle lastre di marmo dal rimorchio del camion non ha causato danni. Il pericoloso incidente si è verificato sull’Aurelia a Castelnuovo Magra. Il camion ha perso il carico che si è rovesciato sulla carreggiata senza colpire nessuno. Il traffico veicolare è stato bloccato in entrambi i sensi di marcia dagli agenti della polizia municipale per consentire di ricaricare le lastre grazie all’arrivo di un altro mezzo. L’episodio poteva avere effetti decisamente peggiori della contravvenzione comminata all’autotrasportatore dalla polizia locale.