Camion, l’autoparco che non c’è Va deserta l’ennesima gara nonostante il ’taglio’ al canone

di Anna Pucci

Questo autoparco non s’ha da fare. E’ finito in un flop anche il quarto tentativo dell’amministrazione comunale di Sarzana di trovare una ditta disposta ad accollarsi la gestione del terreno di oltre 7 mila metri quadrati, già recintato, pavimentato, illuminato e dotato di servizi igienici, da far utilizzare come area di parcheggio dei mezzi pesanti, con l’obbiettivo di ’liberare’ Crociata dalla sosta selvaggia dei camion. I tentativi di dare in locazione l’immobile erano iniziati due anni fa ma sono andati tutti a vuoto. L’ultimo, la procedura a evidenza pubblica con scadenza al 1° marzo scorso: alcuni giorni fa, con determinazione 230, il dirigente dell’area patrimonio ha preso atto del fatto che la gara è andata deserta. Nessuna offerta.

Si tratta, appunto, del quarto tentivo a vuoto di trovare una ditta che prenda in affitto e gestisca il così detto ’autoparco’ nelle vicinanze del casello autostradale, lungo la Variante Aurelia, dietro i centri commerciali Pittarosso e Maison du Monde, trasformandolo in aerea di sosta per camion, per mitigare i disagi che da anni lamentano i residenti di Crociata. Dopo le prime tre gare andate deserte, per quest’ultimo tentativo il canone annuo di locazione a base di gara era stato mantenuto a 33.556 euro più Iva (’tagliato’ del 25% rispetto a quello individuato all’inizio del travagliato percorso, il 25 gennaio 2021). Veniva inoltre previsto un abbattimento del 50 per cento per tre mesi, calcolato sul canone offerto in sede di gara, per garantire la realizzazione dei lavori necessari all’avvio dell’attività e gli eventuali investimenti proposti in sede di gara. La locazione sarebbe durata 9 anni dalla data di assegnazione, con facoltà di rinnovo per altri nove.

Ma anche stavolta i 7.139 metri quadrati disponibili resteranno inutilizzati. Per la terza procedura di gara erano in realtà arrivate due offerte: Ats srl di Carrara e Ecotrucks srl di Como, entrambe poi escluse dalla commissione di valutazione. Ai residenti di Crociata non resta che continuare a convivere con l’insostenibile via vai e la sosta selvaggia dei mezzi pesanti lungo la variante Aurelia. Camion e autocarri vengono posteggiati, soprattutto durante la notte, su entrambi i lati della strada o all’interno dell’area Gerardo, con gran rombo di motori e emissione di gas di scarico la mattina al momento di rimettersi in viaggio.