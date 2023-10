Camion a fuoco. Prime analisi ok

Nessuna conseguenza su terra e aria anche se ancora non è stata sciolta la riserva sugli effetti che l’incendio dello scorso 9 ottobre del carico di tubi di plastica andato a fuoco sull’autostrada A12 all’altezza della piana di Marinella potrebbe aver causato sui vegetali, in particolare a quelli a foglia larga. Resta ancora in vigore dunque l’ordinanza sottoscritta dai sindaci dei Comuni di Sarzana e Ameglia direttamente coinvolti nell’incendio che si era propagato all’alba sulla tratta autostradale congestionando poi il traffico veicolare anche sull’Aurelia e i viali a mare. Gli uffici di Arpa Liguria hanno comunicato ieri l’esito dei test effettuati su aria e terreno sia nel momento dell’incendio che nelle ore successive non riscontrando nessun problema. Restano però ancora aperte le analisi sui campioni vegetali che dovrebbero essere consegnate tra qualche giorno. Successivamente verranno trasmesse all’azienda sanitaria spezzina Asl 5 che deciderà se autorizzare gli enti dare il via libera alla raccolta degli ortaggi e al pascolo degli animali nella zona attualmente vietata.