Cambiamento climatico Al Parentucelli Arzelà debutta il Centro studi

Il primo centro studi dedicato al cambiamento climatico ha fatto il suo debutto di fronte a una platea di grande prestigio. L’impegno della scuola sarzanese "Parentucelli Arzelà" rivolto all’ambiente e alle soluzioni da adottare per far fronte ai continui cambiamenti climatici si è tradotto nella creazione del Cscc "Centro Studi Cambiamento Climatico" dedicato proprio alla sostenibilità ed è diretto dal professore Massimo Caleo. A salutare l’iniziativa che vedrà principalmente coinvolti gli studenti dell’istituto scolastico superiore sarzanese ma anche la comunità e i semplici cittadini che vorranno saperne di più e collaborare diventando così un punto di riferimento per la tematica.

"Lo abbiamo sviluppato – ha spiegato il docente Massimo Caleo – assieme alle Università di Pisa e di Genova, oltre a un comitato tecnico scientifico di straordinaria importanza che vede la partecipazione di personaggi come Ermete Realacci, Papik Genovesi, Giampiero Sammuri, Alessandro Bratti, Laura Genovesi, Laura Ricci, Patrizio Scarpellini, insomma tutte persone che hanno avuto a che fare con il mondo ambientalista e il mondo legato al cambiamento climatico". Alla tavola rotonda organizzata all’auditorium dell’istituto "Parentucelli Arzelà" ha partecipato Antonello Pasini che è uno dei più importanti e prestigiosi scienziati del clima che lavora al Cnr. La lezione tenuta dallo scienziato è stata seguita con grande attenzione dai ragazzi. "Dobbiamo guardare – ha spiegato Pasini – a quello che sta succedendo anche in Italia riflettendo su questa alternanza tra siccità e precipitazioni violente. Però dobbiamo guardare anche al di là del confine perché il clima nella fascia del Sael sta causando anche migrazioni. Ci sono migrazioni per le guerre per fattori economici ma anche dal punto di vista climatico. Tutti dobbiamo dare il nostro contributo a partire dallo stile di vita, pensando a come gestire i consumi e puntare al risparmio pensando alle comunità energetiche per migliorare e risparmiare sulla produzione". Dopo i saluti del dirigente scolastico Generoso Cardinale e la presentazione del progetto da parte di Massimo Caleo sono intervenuti alla conferenza anche Pino Lena dell’associaziona sarzanese "Amici di padre Damarco" che ha collaborato all’organizzazione dell’evento, i docenti Damiano Remorini dell’Università di Pisa e Roberto Bobbio dell’Università di Genova.

Massimo Merluzzi