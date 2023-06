Cambia la viabilità per la due giorni del Vermentino

Nel fine settimana il borgo di Castelnuovo Magra sarà invaso da migliaia di visitatori che come nelle passate edizioni seguiranno l’intenso programma della due giorni di "Benvenuto Vermentino" la rassegna dedicata alla promozione del vino abbinata a incontri, spettacoli e degustazioni in programma da sabato mattina a domenica sera nelle vie interne del paese collinare. Per garantire lo svolimento nella piena sicurezza della rassegna verrà disciplinato anche il transito e l’arrivo in paese. La comandante della polizia municipale Marina Ricci ha firmato l’ordinanza che disciplina la circolazione stradale e sosta che riguarda le piazze Parlamento, Matteotti e Garibaldi, le vie Dante, Vittorio Veneto e Roma dove verrà allestita una esposizione di prodotti tipici castelnovesi , con banchi gastronomici e esposizione di vini. E’ istituito il divieto sosta con rimozione coatta, per tuttI i veicoli, su tutta piazza Garibaldi dalle 7 della mattina di venerdì 16 giugno alle 12 di lunedì 19 per consentire le operazioni di smontaggio degli stand a esclusione del posteggio riservato a persona diversamente abile. Per raggiungere il centro storico nelle due giornate sarà a disposizione dall’amministrazione comunale un bus navetta gratuito per evitare ingorghi e la ricerca del parcheggio. Il punto di partenza sarà dal centro commerciale La Miniera. Sabato il bus sarà a disposizione dalle 17.30 a mezzanotte mentre domenica dalle 11alle 15 e dalle 17.30 alla mezzanotte. Le corse saranno ogni 20-30 minuti.