Calo raccolta differenziata "Tanti rifiuti abbandonati"

Ameglia, 28 gennaio 2024 – I numeri della raccolta differenziata stanno calando nei sondaggi e soprattutto nelle abitudini dei residenti del Comune di Ameglia lasciando spazio all’inciviltà e alle discariche.

Ma i sistemi di controllo annunciati, dal posizionamento delle apposite telecamere di controllo, al monitoraggio da parte degli operatori volontari, non sono ancora iniziati o comunque non sembrano aver portato ai risultati auspicati lasciando così tante zone del territorio amegliese in mano agli scaricatori.

L’accusa della situazione di degrado è stata lanciata dal gruppo consigliare "Esserci per Ameglia" che ha evidenziato la situazione di disagio e soprattutto un preoccupante salto all’indietro.

«La percentuale della raccolta differenziata - spiegano i consiglieri comunali di opposizione - è caduta a picco. I rifiuti abbandonati infatti giacciono sulle isole ecologiche per giorni sotto gli occhi di tutti. Vengono segnalati abbandoni sistematici in vari punti, sportelli dei bidoni non funzionanti da settimane, addirittura anche sui contenitori del secco, ma nonostante tutto si continua in maniera imperterrita a non gestire adeguatamente il problema".

I rappresentanti dell’opposizione ricordano con malinconia i risultati ottenuti in passato proprio nella percentuale della raccolta dei rifiuti.

«Il nostro Comune - sottolineano - era stato premiato come il più virtuoso della zona costiera della Liguria raggiungendo picchi del 92% di raccolta differenziata, con valori medi annui fino all’87 %. Il funzionamento a regime del sistema ad isole zonali non ha generato nel primo anno e mezzo di utilizzo, quindi fino a tutto il 2021, nessuna riduzione delle percentuali di raccolta differenziata, dimostrandosi di fatto efficace ed efficiente. Le nuove postazioni erano costantemente monitorate, il funzionamento dell’apertura degli sportelli veniva periodicamente controllato e gli abbandoni ridotti al minimo ma, dal 2022, è invece iniziato il tracollo della gestione. Lo abbiamo più volte sollecitato in consiglio comunale ma a distanza di mesi ancora nulla è cambiato; nessuna fototrappola, nessun presidio da parte delle guardie ecologiche volontarie e purtroppo nemmeno nuove idee per tentare una soluzione al problema".

