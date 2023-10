Calcio femminile e socializzazione ai ’Play Days’

Una giornata tutta al femminile per contribuire alla socializzazione, alla crescita del movimento sportivo e in particolare il calcio. La società sportiva Colli Ortonovo ha ospitato nei giorni scorsi all’impianto del centro sportivo comunale di via Canale a Castelnuovo Magra i ’Play Days’, gli appuntamenti che hanno come finalità il divertimento e la voglia di interagire attraverso lo sport oltre a favorire la crescita tecnica avendo come protagoniste le giovani calciatrici (nate dal 2010 al 2015) regolarmente tesserate nelle società della Provincia spezzina. L’incontro molto partecipato è stato promosso dal delegato all’attività femminile del club arancione Biagio Mamone (nella foto) e eseguito dai tecnici del settore giovanile.

Ad assistere al pomeriggio di allenamento e dovertimento erano presenti il delegato regionale per l’attività di base Alessio Bertoli e per il Sgs provinciale Pier Giorgio Baudinelli e i tecnici Jacopo Foschi e Rossi Alessandro (Spezia calcio), Leonardo Vesigna, Sellis Daniela e Sonia Vinciguerra (Ceparana) e Domenico Mammone per i padroni di casa del Colli di Luni. Il Colli Ortonovo oltre alla squadra maschile che in questastagione milita nel campionato di prima categoria e un fiorente settore giovanile da qualche stagione è anche impegnato nella promozione del calcio femminile riuscendo a mettere insieme un interessante movimento oltre che ospitare nell’impianto sportivo ’Marchini’ le partite del campionato femminile che ha come protagonista lo Spezia.