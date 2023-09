Cala il sipario sul tour estivo degli Ora Quattro

Si conclude il grande tour estivo del gruppo arcolano degli Ora Quattro con la partecipazione oggi alle 20 al Cyber Beer Festival, il grande evento di musica live, giochi e fiumi di birra all’interno del CyberPanther il nuovo locale della Lunigiana, vicino al fiume Magra, una location ispirata alla fantascienza, arredata da luci colorate e suggestive che si ispira a un magico futuro interstellare. Il gruppo composto da Sabrina Brozzo la voce, Giuseppe Traversa alla chitarra, Roberto Pagliari al basso e Salvatore Salafia alle percussioni, proporrà al pubblico il repertorio di cover di brani famosi arrangiati in versione acustica, che hanno portato in tournee tutta l’estate nei locali della provincia spezzina e toscana. Per maggiori informazioni contattare il numero 3275917645.