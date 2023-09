Cade sulla scogliera Soccorsa in elicottero

Una scogliera bella e suggestiva ma da affrontare con attenzione. Ancora un ferito sugli scogli di Punta Bianca trasportato in elicottero all’ospedale. Si tratta di una turista che dopo essere scivolata ha lanciato l’sos per una sospetta frattura del femore e varie contusioni. E’ stata caricata sul mezzo anfibio dei vigili del fuoco che hanno raggiunto la scogliera in collaborazione con la Capitaneria. Necessario l’intervento dell’elicottero per trasportare la donna al Sant’Andrea.