Cade in strada e cita il Comune

E’ stata fissata al dodici maggio prossimo l’udienza davanti al giudice di pace del Tribunale della Spezia che vede chiamato in causa l’amministrazione comunale di Santo Stefano Magra a risarcire i danni subìti da una donna a causa di uno scivolone avvenuto in via Pozzoli, nella passeggiata esterna del centro commerciale. La donna si è affidata agli avvocati Giuseppe Zuccarelli e Antonio Curadi che hanno citato la sindaca Paola Sisti richiedendo il risarcimento delle lesioni per l’incidente accaduto a gennaio di quattro anni fa e della quantificazione del successivo decorso. Il Comune di Santo Stefano Magra ha quindi affidato l’incarico di difesa al legale Giampaolo Amadei del foro della Spezia prevedendo a bilancio una spesa che supera di poco gli ottocento euro.