Squadra di cacciatori all’opera per rimuovere... l’immondizia

I cacciatori all'opera

Vezzano (La Spezia), 19 febbraio 2023 - La squadra di caccia 207 di Vezzano ieri è stata impegnata per quattro ore a liberare una scarpata lungo la strada provinciale dove si era creato un cumulo di sporcizia. Si capiva dal ciglio della strada che qualcuno aveva gettato materiali inerti ed era giunto il momento di liberare il terreno. Il gruppo dalle 8,30 del mattino ha recuperato in Comune gli strumenti necessari per poi recarsi, in otto, sul luogo da liberare dalla spazzatura, calandovisi con delle corde.

E l’inciviltà umana non ha davvero limiti, nel mezzo della montagnola di rumenta, hanno trovato anche una barca. Sì una barca ed è decisamente difficile capire come sia finita lì, forse buttata da una ribalta o direttamente fatta scivolare dal ciglio della strada. La squadra ha lavorato ininterrottamente per quattro ore: c’era di tutto e la zona andava sgomberata. Non è la prima volta che la squadra si presta a volontariato ambientale pulendo terreni e boschi dal degrado. In quattro ore hanno messo insieme tanti sacchi di spazzatura e soprattutto tolto la barca da un luogo dove non doveva stare.