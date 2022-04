By-pass nella zona Settequartieri All’opera la Regione Toscana

Per la messa in sicurezza di una parte del proprio territorio il Comune di Luni non poteva far altro che attendere le procedure di altri enti. Quell’imbuto tra strade e passaggi ferroviari infatti ha messo in moto un lungo procedimento che lentamente si sta definendo fissando per la fine del mese la data di avvio della procedura di gara pubblica per poter affidare l’appalto dei lavori di apertura del by-pass sulla zona Settequartieri. Un intervento che porterà effetti benefici anche nel territorio di Luni ma che in realtà verrà realizzato da Regione Toscana, Comune di Carrara, Anas che si aggiungono al Rfi competente del tratto ferroviario sotto il quale scorre il Parmignola e Autorità di Bacino del Magra.

L’intreccio di competenze è emerso ormai dieci anni fa quando l’eccezionale piena del torrente Parmignola in discesa dalla piana di Luni (al tempo Ortonovo) trovò ostacolo sull’Aurelia, nella zona appunto di Settequartieri. Lo scarico stretto, la differenza di altezza tra i due argini, in particolare quello sul versante di Carrara, e il tappo del passaggio sotto i binari provocò l’allagamento della zona con danni consistenti alle abitazioni, negozi e attività commerciali tra queste il distributore di carburanti costretto a chiudere dopo l’allagamento. Ancora adesso, quell’area, è soggetta come del resto accade nella piana di Marinella a vincoli progettuali quindi soltanto dopo la deperimetrazione del rischio idraulico si potrà ripensare anche a nuove soluzioni e investimenti.

Il lungo iter di progettazione dell’apertura dei nuovi sottopassi tra l’Aurelia e il ponte Rfi è stato definito e aggiornato nel quadro economico quindi può andare in gara, con base di 1 milione di euro, per l’assegnazione. Il Comune di Luni dunque, in poche settimane, ha ottenuto due preziosi alleati per la difesa del proprio territorio dai Comuni confinanti: Sarzana impegnata sull’intervento di via Marinella e Carrara nell’altro sull’Aurelia.

"Pur non rientrando nelle nostre competenze – ha spiegato Alessandro Silvestri sindaco di Luni – ci siamo sempre interessati dell’evolversi della progettazione mantenendo un contatto costante con l’assessore regionale Alessandra Nardini oltre che con gli amministratori di Carrara. Per il nostro territorio l’intervento è fondamentale perchè finalmente mette in sicurezza un quartiere ancora oggi in zona rossa".

Massimo Merluzzi

Nella foto, un allagamento nella zona Settequartieri