Buoni acquisto per la scuola grazie all'impegno verso l'ambiente

Sarzana (La Spezia) 11 maggio 2022 - Il ritiro dell’olio esausto da cucina non soltanto contribuirà a dare una mano all’ambiente ma, in questo caso, aiuterà anche le scuole a acquistare materiale didattico. Grazie all’accordo stipulato tra il Comune di Sarzana, il Lions Club, Ecorec e l’istituto didattico comprensivo Isa 13 infatti per ogni tonnellata di olio ritirato verrà garantito alla scuola un rimborso per l'acquisto di materiali didattici o altri beni scelti dall'istituto scolastico stesso. E’ stato posizionato alla scuola “Poggi Carducci” il contenitore per raccolta di olio vegetale esausto che verrà poi ritirato dalla società di competenza. Alla cerimonia erano presenti il sindaco sarzanese Cristina Ponzanelli per il Lions il presidente Giovanni Torlai, Maurizio Bortolomiol presidente club zona, Antonella Occhipinti coordinatore distrettuale dipartimento ambiente, il responsabile commerciale di Ecorec Marco Ludovico Casella, il dirigente scolastico Isa 13 Saverio Bagnariol e il dirigente dell'ente cittadino Franco Nicastro.