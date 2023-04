Bufera al “Tramontana” No al box sulla spiaggia "Deve essere demolito"

Il manufatto sulla spiaggia di Marinella va demolito perchè realizzato senza l’autorizzazione. Il box in legno che dovrebbe consentire allo stabilimento Tramontana di via Litoranea a Marinella di iniziare la stagione è al centro di un braccio di ferro tra il titolare Fabio Garbati e il Comune di Sarzana. Dopo i controlli effettuati dalla Guardia di Finanza a febbraio, che avevano bloccato i lavori perchè privi delle autorizzazioni urbanistiche e paesaggistiche, la situazione sembrava appianata. Invece dal Comune è arrivata l’ordinanza di demolizione della struttura di 40 metri quadri ancorata su un basamento di cemento, allacciato alla rete idrica e elettrica. Da una verifica effettuata dall’ufficio tecnico la struttura è risultata priva di autorizzazione urbanistica e paesaggistica. Qualche mese fa era scattata la denuncia alla Procura della Repubblica da parte della di Finanza e il manufatto era stato posto inizialmente sotto sequestro salvo poi dissequestrarlo dopo il ricrso presentato dal gestore dello stabilimento. Adesso il Comune ha disposto la demolizione, a due mesi dall’inizio della stagione estiva. La complicata vicenda è seguita dall’avvocato Alberto Antognetti del foro della Spezia. "Una situazione tanto sorprendente quanto assurda - ha spiegato il legale - visto che era stato dissequestrato su disposizione del pubblico ministero con tanto di argomentazioni giuridiche di legittimità ambientale del manufatto. Dopo aver elaborato esaustive controdeduzioni ci si attendeva dunque una deliberazione favorevole da parte del Comune . Non dimentichiamo che la struttura non è nuova ma di fatto è una sostituzione di quella spazzata via dalla bufera di vento che si era abbattuta sul litorale il 18 agosto provocando danni ovunque e per completare la stagione era stato pensato di intervenire con un box". Secondo l’ordinanza del Comune il gestore dovrebbe abbattere gli spazi adibiti alla somministrazione di alimenti e delle bevande. "Alla vigilia della stagione estiva - conclude l’avvocato Alberto Antognetti - lo stabilimento si ritroverebbe a espletare il servizio pubblico esclusivamente grazie ai bagni e al magazzino per sdario e lettini che sono stati risparmiati dalla tempesta. Una situazione a dir poco assurda e per questo già in settimana sarà notificato il ricorso contro l’ordinanza emessa dal Comune di Sarzana".

Massimo Merluzzi