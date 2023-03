Bruegel, il tentato furto L’atto più clamoroso

Tra qualche giorno saranno 4 anni senza il gioiello donato da Peter Bruegel alla chiesa di Castelnuovo Magra. Il quadro è ancora al sicuro nelle mani del nucleo dei carabinieri che un anno fa lo hanno messo a disposizione per una mostra allestita a Castel Sant’Angelo a Roma dedicata alle opere d’arte ritrovate dai militari. In questo caso il dipinto che rappresenta la Crocifissione di Cristo non è stato tecnicamente rubato ma salvato prima che il furto venisse messo a segno. I ladri infatti in quel pomeriggio di marzo misero le mani solo su un poster ben custodito all’interno della teca distrutta a mazzate. Il quadro doveva sembrare autentico in attesa dei ladri che, i carabinieri, aspettavano. Un soffiata li aveva infatti messi in guardia e non potendo presidiare la chiesa di Santa Maria Maddalena in accordo con il parroco e alcuni fedeli sostituirono l’originale, dal valore di circa 3milioni di euro, con una immagine dal costo di un paio di euro. Ma non è l’unico caso di raid con obiettivo i luoghi di culto. Nella notte di Halloween del 2015 qualche vandalo si accanì sul cimitero di San Lazzaro tentando anche un’incursione all’interno della chiesa di fianco. Un gesto che provocò una forte indignazione della comunità locale. Tantissimi invece i furti messi a segno alla parrocchia sarzanese di San Francesco denunciati dall’indimenticato don Renzo Cortese per tanti anni punto di riferimento per le raccolte di fondi da destinare ai bisognosi. m.m.