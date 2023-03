Bravi i ’cadetti’ della scuola media Secondi ai regionali studenteschi

Gli alunni di Santo Stefano si sono dimostrati abili atleti ai campionati studenteschi. I rappresentanti delle classi seconde e terze delle medie hanno corso una distanza di 2 km, i nella categoria cadetti. Dopo aver vinto la classifica a squadre della fase provinciale, svoltasi martedì 20 dicembre al campo Montagna a Spezia, la squadra del Comprensivo accompagnata dal professore Centofanti si è qualificata per la fase regionale, svoltasi martedì 7 febbraio al campo Angelo Lagorio ad Imperia, arrivando secondi ad un passo dalla fase nazionale. Un tempo tali giochi erano chiamati giochi della gioventù scolastici, gare e tornei di varie discipline sportive organizzati annualmente dal Miur, e la prima gara dell’anno è stata la campestre che anticamente era denominata cross country podistico; una specialità sia maschile che femminile dell’atletica leggera in cui si corrono distanze su fondo sterrato o erboso e su percorsi che variano da uno a più giri, in base a determinati canoni quali l’età e il sesso. Per questa gara si creano due classifiche, una va a premiare gli atleti che concludono per primi il percorso a livello individuale, un’altra va a premiare la scuola avente più alunni arrivati nei primi posti, creando così una classifica a squadre. Ogni scuola può partecipare con quattro atleti, gli alunni del Comprensivo santostefanese si sono distinti, i quattro della squadra cadetti Francesco Privitera classe 3A, Niccolò Savria 3 C, Federico Carnovale 3 C e Davide Tinfena 2 C.