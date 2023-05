Botteghe storiche Il registro del Comune

Il Comune di Ameglia sta preparando il registro delle botteghe storiche ancora operative del paese. Si tratta di un riconoscimento alla continuità di lavoro portato avanti da almeno mezzo secolo contribuendo così anche alla valorizzazione e alla conoscenza del territorio, dal mare fino ai borghi di Ameglia e Montemarcello (nella foto d’archivio). I titolari delle attività commerciali che vorranno far parte dell’elenco potranno compilare la domanda già pubblicata sul sito internet dell’ente indicando gli estremi necessari per ottenere il premio fedeltà indicando di possedere alcuni elementi identificativi essenziali per essere definito esercizio storico.

Tra questi possono essere indicati gli arredi, attrezzature e documenti che attestino la continuità delle attività svolte nel locale da almeno 50 anni. Grazie alla legge regionale del 2008 tutti i Comuni possono predisporre l’elenco delle botteghe storiche esistenti nel proprio territorio, con lo scopo di valorizzare le tradizioni ed il patrimonio culturale del commercio ligure. Nel territorio amegliese alcune attività commerciali hanno raggiunto il numero di anni di esercizio utile per poter ottenere la qualifica di "Bottega Storica" ed è stato per questo avviato il percorso per ufficializzarne il riconoscimento. Per presentare la documentazione necessaria occorre dunque compilare l’apposita modulistica entro il 15 giugno. Gli esercizi in possesso dei requisiti previsti oltre al’iscrizione riceveranno la targa di riconoscimento di Bottega Storica da esporre all’esterno dell’attività.