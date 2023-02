Bottagna, l’incrocio è pericoloso I progetti di intervento sono spariti

Troppi incidenti all’incrocio di Bottagna, una media di quattro al mese negli ultimi tempi, per fortuna non gravi, l’ultimo due giorni fa. La gente chiede uno studio su quel crocevia. E’ la preoccupazione di molti pendolari che quella strada la fanno ogni giorno a tutte le ore. La velocità non è eccessiva perché il traffico non lo consente, e questa è l’unica nota positiva che impedisce che gli incidenti siano mortali. Per il resto rimangono auto colpite, tamponamenti, alcune volte diverbi. La mancata precedenza è la causa maggiore degli scontri su quell’arteria proprio nelle vicinanze dell’incrocio.

C’era un progetto negli anni passati di costruire una rotatoria, ma se ne sono ‘perse le tracce’ perché ritenuto non idoneo per la zona e avrebbe anche comportato qualche esproprio. Poi era stato studiato un multi impianto semaforico su tutti i lati ma avrebbe creato troppi rallentamenti. Quindi la regola per uscire dall’incrocio indenni è solo conoscere perfettamente il codice della strada, ma evidentemente non basta. Gli incidenti avvengono lo stesso, soprattutto dall’uscita della Ripa o nella svolta verso Buonviaggio.

"Occorre fare delle prove – ci hanno scritto – invitare esperti stradali che studino una possibile soluzione. Non, come qualcuno ha detto, inibire alcune svolte, creerebbe ancora più confusione". Infatti per alcuni la soluzione sarebbe impedire ad esempio la svolta da Buonviaggio verso Bottagna, che è quella che mette più a rischio trovandosi i mezzi al centro del crocevia, ma non ci sarebbero altre soluzioni per chi voglia andare verso Follo o Ceparana.

Cristina Guala