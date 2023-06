Bottagna, c’è l’ok per la rotatoria Il via ai lavori nel gennaio 2024

Un sogno che si realizza per le migliaia di automobilisti che transitano tra Bottagna, Buonviaggio e Ripa: nel gennaio del 2024 sarà dato il via ai lavori per la realizzazione della rotatoria dell’incrocio di Bottagna conosciuto per un triste primato. Il 30% degli incidenti su strada del comprensorio avvengono proprio in quella zona. Un primato che mantiene valodo, purtroppo anche per tutta la Liguria. Il progetto è stato presentato ieri mattina nella sala consiliare del Comune di Vezzano, alla presenza della giunta comunale, dei tecnici Anas e della Regione rappresentata dall’assessore Giacomo Giampedrone.

Un anno di prove tecniche, di studi, di verifiche da tutti gli angoli del crocevia frequentatissimo quotidianamente, ma dove la visibilità ha spesso giocato brutti scherzi. Problemi che la rotatoria si propone di risolvere in quattro mesi di cantiere. Ad aprilemaggio del prossimo anno, nessuno dovrà più temere di immettersi nel fatidico incrocio perché la rotatoria veicolerà il traffico. Grande la soddisfazione per il sindaco Massimo Bertoni il quale più volte ha lanciato appelli agli enti sovracomunali perché venisse studiata una soluzione e ha sottolineato la presentazione dello studio come un "momento importantissimo per il territorio". Due le soluzioni inizialmente prese in considerazione: un’intersezione con protezione della svolta a sinistra e la rotatoria compatta. Su ambedue le progettualità sono state fatte analisi e considerazioni, come ha spiegato l’architetto di Anas Marco Maggia lavorando principalmente su step: l’inquadramento territoriale e urbanistico, l’analisi dello stato dei luoghi e delle condizioni di sicurezza, i principali elementi di rischio, le indagini di traffico svolte in una settimana dal 5 maggio al 12 maggio del 2022 nelle ore di punta, e alla fine le ipotesi progettuali che sono risultate due: la rotatoria, che è ritenuta quella più fattibile soprattutto perché migliora la sicurezza e il flusso e l’intersezione più tradizionale ma meno risolutiva e che è stata scartata.

La rotatoria costerà 212mila euro con un investimento totale che sarà di 315mila euro, un costo che si può definire minimo per un’infrastruttura del genere e soprattutto di questa importanza: "E’ più di un anno che ci lavoriamo – ha detto l’assessore Giampedrone – grazie a una sinergia tra enti, Regione, Anas, Provincia e Comune, voglio ringraziare anche il privato che ci ha dato ampia disponibilità. Inoltre voglio far capire che realizzare una rotonda non è una cosa banale, il percorso si incastra in una complessità di infrastrutture che abbiamo dovuto valutare capillarmente, ma il nostro obiettivo era prima di tutto la sicurezza per chi viaggia, poi il secondo fattore era migliorare il percorso. L’iter è partito la proposta al Ministero è già stata fatta".

Non è stato tenuto nascosto che durante i lavori ci saranno dei disagi, ma l’opera è necessaria: "Mi coordinerò con i Comuni interessati – ha detto il sindaco di Vezzano Massimo Bertoni – alla viabilità su quel tratto, i territori di Follo e Bolano. per organizzare soluzioni alternative" Cristina Guala