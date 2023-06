Borrini dal backstage alla giunta Arte, cultura e opere pubbliche "Credo nella bellezza di questa città"

di Elena Sacchelli

Da capo di gabinetto, ruolo che ha ricoperto durante il primo mandato dell’amministrazione Ponzanelli, è stato promosso - direttamente dal primo cittadino - alla carica di assessore. Giornalista e già collaboratore de "La Nazione" Giorgio Borrini, che tra meno di un mese spegnerà 35 candeline, entra da esterno a far parte della giunta Ponzanelli bis, diventandone il componente più giovane.

Assessore, la sua è stata una nomina inaspettata. Come ha reagito quando Cristina Ponzanelli le ha espresso la volontà di nominarla assessore facendola così passare dal backstage della macchina comunale alle primissime file?

"Certamente con soddisfazione, perché significava prima di tutto fiducia da parte di una persona che sta investendo anima e corpo per la propria città. Devo anche dire che le ore successive, quando sono stato davvero riempito di affetto e attestati di stima da parte della sua squadra, mi hanno fatto molto piacere: spero di ripagare loro e tutti i sarzanesi con tutto l’impegno e la passione che ho".

Lei è un indipendente non iscritto a partiti ma per 5 anni è stato lo spin doctor della prima amministrazione di centrodestra di Sarzana. Una svolta storica, in cui il suo contributo è stato determinante. Come si colloca politicamente?

"Non sono mai stato iscritto a nessun partito, anche se conservo il rammarico di non aver avuto in tasca la tessera del partito radicale di Marco Pannella. Più che un partito un manifesto di valori, per i diritti e per la libertà. Sono liberale e credo nel valore delle persone, Cristina Ponzanelli è una di queste".

Per una città ricca di storia e di arte e a vocazione turistica come lo è Sarzana le deleghe a cultura, comunicazione e marketing territoriale hanno un peso. Quali sono gli eventi sarzanesi già in essere che meritano di essere potenziati? E quali le novità da proporre?

"Credo nella bellezza e nelle straordinarie potenzialità di questa città, spesso inesplorate, ricca di storia da raccontare. Sono convinto che ogni evento possa essere promosso, migliorato e innovato per vivere al passo coi tempi, come che esistano altre opportunità ancora da esplorare. Non ci poniamo limiti, perché Sarzana non li merita".

Sappiamo che il suo contributo per quanto riguarda le mostre ospitate in Fortezza è stato determinante anche negli ultimi anni. Ha già idee o magari sogna di poter portare a Sarzana le opere di qualche artista in particolare?

"Adoro l’arte contemporanea, e credo che la Fortezza Firmafede rappresenti un suo palcoscenico ideale, in un contrasto emozionante e capace di valorizzare insieme la sua storia millenaria quanto la contemporaneità dell’arte che ospita. Non ragionerei per artisti in particolare, ma per una continuità di stili e correnti artistiche che nel lungo periodo caratterizzi la nostra Fortezza come grande spazio d’arte moderna e contemporanea, sempre più riconoscibile dal pubblico locale e non solo. Oltre a Banksy, Obey, Dalì e Picasso citerei in questi anni anche Piero Colombani e Gian Carozzi, perché dobbiamo essere capaci di valorizzare e promuovere anche la nostra storia. Sarzana ha anche altre sedi straordinarie, naturalmente dal Museo Diocesano fino allo stesso centro storico: palcoscenico ideale per essere un museo all’aria aperta, anche di arte contemporanea".

A lei anche l’onere di occuparsi di infrastrutture e opere pubbliche. Oltre al completamento di quanto è già stato iniziato nell’ultimo quinquennio, di cosa crede abbia bisogno Sarzana?

"Il passato quinquennio, nonostante le crisi pandemica e derivata dalla guerra in Ucraina, è stato segnato da una quantità davvero straordinarie di risorse che l’amministrazione è stata capace di portare a Sarzana. Le nuove scuole, le infrastrutture della Bradia, la messa in sicurezza dei corsi d’acqua e dei quartieri, sono solo alcune delle opere avviate che potranno e dovranno vedere la loro conclusione nei prossimi cinque anni. Credo che Sarzana meriti un piano straordinario delle infrastrutture di accesso al centro e dei parcheggi: se la nuova passerella ciclopedonale valorizzerà il parcheggio del Luperi avvicinandolo al centro storico, occorrono la sua riqualificazione come quella di Porta Parma e della piazza Carlo Zappa".

A proposito delle nuove Poggi – Carducci, parliamo di un intervento epocale per Sarzana, che ha già seguito negli scorsi cinque anni.

"Una grande opera, che è già modello a livello nazionale e segna da sola un mandato. È stato un percorso complesso e ambizioso, a cui in pochi credevano ma che sta proseguendo anche e soprattutto grazie alla determinazione del sindaco e alla sua capacità di guardare oltre al singolo mandato. Il cantiere prosegue nei tempi previsti, e non vedo l’ora di vivere l’emozione di vedere il primo bambino sarzanese entrare nella nuova scuola".

A breve dovrebbero iniziare i lavori per la riqualificazione della XXI Luglio, che nei prossimi anni potrebbe anche diventare sede di master post universitari. Un’idea ambiziosa, ma certamente positiva per la città e per i giovani. Come si immagina l’ex scuola dei sarzanesi tra 5 anni?

"Uno spazio culturale e formativo, altro centro della vita cittadina recuperato dall’abbandono. Sarzana ha una storia straordinaria, che merita di essere recuperata un pezzo alla volta".