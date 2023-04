Bontà a km zero in piazza Tobagi

Torna il 6 e 7 maggio ad Arcola ’Occhio a cosa mangi - Bontà a chilometro zero’, la seconda edizione di una kermesse che ha fatto il pieno e ottenuto il co-finanziamento della Regione nell’ambito degli eventi per migliorare l’attrattività turistica del territorio regionale e al rilancio produttivo del settore turistico. La prima edizione a novembre dello scorso anno in via Porcareda ha ottenuto un grande riscontro in termini di partecipazione e di gradimento. C’erano aziende agricole del territorio, mezzi contadini, prodotti tipici, giochi per bambini. La seconda edizione si svolgerà in piazza Tobagi a Romito Magra, e sarà sempre dedicata all’agricoltura con mercato del contadino, laboratori per bambini e stand gastronomici a cura delle associazioni.