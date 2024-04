Bolt, 14 anni di mitezza. Cerca l’anima gemella

Bolt è un esemplare di incrocio boxer di taglia media e di 14 anni. È stato lasciato davanti al cancello del canile municipale di via Del Monte tre anni fa. Scaricato come un pacco che contiene vecchi ricordi e ideali fotografie di ben undici anni di vita, condivisa amando senza riserve chi, improvvisamente, quella vita ha deciso di rifarsela. Disfacendosi e sfrecciando via da ciò che è diventato ormai solo un peso. E ora con quello stesso peso, sul cuore, ci fa i conti tutti i giorni chiuso nel suo box.

Ma se per qualcuno gli anni passano, sommandosi, senza lasciare traccia e anzi, a volte, abbruttendo l’anima e il cuore; per Bolt invece 14 primavere già alle spalle sono sinonimo di saggezza. Con il carattere strutturato di un cane adulto, Bolt è infatti un animale perfettamente equilibrato, che si dimostra mite e particolarmente buono con le persone e con i cani femmina. Dal manto di colore fulvo chiaro a pelo raso e con le caratteristiche macchie bianche che ricoprono un terzo della superficie del suo corpo, Bolt ha una corporatura forte e muscolosa che gli permette di essere un cane attivo e dinamico nonché amante di belle passeggiate in posti sempre nuovi da scoprire e sondare con il suo fiuto. Adatto alla compagnia sia di bambini che di anziani, a Bolt manca solo una famiglia – o un singolo padrone – che sappia guardare oltre il suo muso già ’innevato’ per vedere quello di un amico fidato, quale lui è.

Alma Martina Poggi