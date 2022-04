Bocca di Magra Alla scoperta del territorio

Alla scoperta delle bellezze del territorio. Prosegue a Bocca di Magra il viaggio di "Girovagando" progetto culturale promosso dall’associazione guide turistiche della Liguria (Agtl) sezione della Spezia. Domani, domenica, l’attenzione si concentra sulla frazione amegliese di Bocca di Magra vsitando ville e giardini e soprattutto presentando la ricchezza culturale della zona, per anni punto di riferimento letterario. L’appuntamento è previsto per le ore 15.30 con luogo di incontro il parcheggio delle scuole di Bocca di Magra in piazza XX Settembre vicino alla scuola materna. Si ricorda ai visitatori che è obbligatoria la prenotazione inviando una mail all’indirizzo mail: girovagando.agtl.laspezia@gmail.com oppure contattando il numero 348- 6975092.