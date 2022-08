Bobo Rondelli e i suoi ritmi labronici al Museo della Resistenza

Sarzana (La Spezia) 7 agosto 2022 - La prima parte del Festival della Resistenza si completa martedì per poi rprendere dal 13 al 15 agosto. Un inizio di grande successo quello della XVIII edizione del festival “Fino al cuore della rivolta” in programma al Museo Audiovisivo della Resistenza di Fosdinovo. Martedì si inizia alle 18 con il dibattito dal titolo “1922. L’anno della Marcia” con Angelo d’Orsi (Università di Torino), William Gambetta (Centro Studi Movimenti di Parma), Francesco Pelosi(cantautore e ideatore del graphic novel “Guido Picelli. Un antifascista sulle barricate”, Round Robin 2022). Coordina Andrea Ventura (Università di Pisa). Alle 21 presentazione nuovo album, con Luca Lanzi (voce e chitarra), Sauro Lanzi (fisarmonica, fiati), Massimiliano Gregorio (basso), Fabrizio Morganti (batteria), Andreas Petermann (violino) e alle 22 Bobo Rondelli & Surealistas in scena con “Porteño labronico ritmi latini e disturbi esistenziali” con Bobo Rondelli (voce e chitarra), Jeremías Cornejo (voce, chitarra), Joaquín Cornejo (voce, tastiere, sax), Mauro La Mancusa (tromba, voce), Sigi Beare (sax, flauto, voce), Iacopo Schiavo (chitarra, voce), Matteo Bonti (basso, contrabbasso, voce), Pietro Borsò (batteria), Simone Padovani (percussioni)