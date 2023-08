Blitz Polizia Sarzana: Spacciatore ’da Trasferta’ Finisce in Manette

Era in trasferta a Ponzano Magra con in tasca diverse ’palline’ di cocaina. Il sarzanese, già ben conosciuto alle forze dell’ordine, è stato però intercettato dalla squadra anticrimine del commissarato di polizia di Sarzana impegnata nel servizio di contrasto allo spaccio come disposto dalla dirigente Annamaria Ciccariello in accordo con la Questura della Spezia. Nei giorni scorsi i poliziotti stavano eseguendo un controllo a Ponzano Magra e hanno fermato una conoscenza, insospettiti dalla sua presenza nella zona. Lo stesso stupore però lo ha manifestato il sarzanese che non ha saputo fornire spiegazioni credibili e infatti è stato sottoposto a perquisizione. Gli agenti hanno trovato 5 grammi di cocaina, per altro delle analisi effettuate successivamente è risultata essere di ottima qualità, suddivisi in piccole palline termosaldate e pronte quindi per essere cedute.

Vista la quantità della sostanza stupefacente rinvenuta addosso fermato, gli agenti del commissariato sarzanse hanno deciso di proseguire nella perquisizione facendosi accompagnare all’abitazione dell’uomo. In casa non era presente altra sostanza ma gli attrezzi da ’lavoro’: un bilancino di precisione ed altro materiale necessario per il confezionamento della droga. Il sarzanese è stato quindi arrestato per detezione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio.