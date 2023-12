Blitz nell’alloggio Arte. Coppia denunciata

LA SPEZIA

Non si ferma l’offensiva delle forze dell’ordine contro chi nei mesi scorsi ha occupato abusivamente le abitazioni popolari di proprietà dell’Arte. Il secondo sgombero è avvenuto in via Gramsci, e non sono mancati i momenti di tensione, con la coppia di stranieri che occupava l’immobile che è stata denunciata per violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. Polizia locale e Questura hanno dato seguito al sequestro preventivo della Procura. La situazione ha rischiato di degenerare sin dall’arrivo delle forze dell’ordine, con l’uomo che dopo aver preso a pugni e spintonato gli agenti, si è barricato in casa nel tentativo di impedire lo sgombero coatto. La presenza massiccia di poliziotti e vigili del fuoco – pronti a intervenire per scardinare la porta – ha fatto desistere l’uomo, ma tuttavia la situazione si è fatta ardente quando è arrivata la compagna: la coppia ha dato in escandescenza, provando a spintonare e colpire ripetutamente gli agenti; il giovane, ha estratto dalle tasche un cacciavite e una forbice per provare a colpire gli uomini in divisa.

Con non poca fatica la situazione è stata riportata alla calma: un agente ha riportato lesioni guaribili in alcuni giorni, mentre la donna ha accusato un malore ed è stata accompagnata all’ospedale. Per entrambi è scattata comunque la denuncia, che andrà ad unirsi a quella per l’occupazione abusiva dell’alloggio. L’immobile occupato abusivamente è stato posto sequestro, con i tecnici di Arte che hanno provveduto a blindare e mettere in sicurezza l’alloggio.