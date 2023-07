Blitz di Asl e forze dell’ordine nei locali. Arrivano sanzioni e chiusure

Le notti nel centro storico di Sarzana sono finite nel mirino delle proteste dei residenti e un locale controllato dalle forze dell’ordine per la musica troppo alta è stato chiuso per inosservanza dell’ordinanza del sindaco e una serie di irregolarità mentre a Fiumaretta la stessa disposizione emessa dal Comune di Ameglia per disciplinare la "movida" ha fatto scattare controlli e sanzioni. A Sarzana il controllo è stato effettuato all’interno di un esercizio pubblico facendo emergere gravi carenze igienico sanitarie in cucina e nel magazzino punite con una sanzione amministrativa di circa 3 mila euro con contestuale chiusura dei locali. Lo stesso controllo della polizia amministrativa della Questura di Spezia insieme ai colleghi della stradale, dell’ispettorato del Lavoro e dell’Asl 5 eseguito in un locale di Fiumaretta ha riscontrato la mancanza di strumenti di misurazione del tasso alcolemico e una grave carenza condizioni igienico sanitarie nell’ambiente cucina, irregolarità che comporteranno la sanzione amministrativa di circa 1000 euro a carico del titolare. Intanto la consulta del centro storico ha voluto incontrare nei giorni scorsi la sindaca Cristina Ponzanelli e l’assessore Stefano Torri per esporre una serie di problematiche legate proprio ai rumori e atti vandalici che caratterizzano le serate a Sarzana. Una delegazione di residenti di piazza Martiri della Libertà e dell’area Giorgi è stata quindi ricevuta in municipio e ascoltata ricevendo le assicurazioni sull’ulteriore interessamento alla situazione. Di certo non nuova ma ben nota alle forze dell’ordine soprattutto in piazza Martiri dove mesi fa venne appeso anche uno striscione di protesta. Si tratta di punti cittadini da tempo indicati come luoghi non proprio leciti ai quali si aggiungono anche vandalismo.

m.m.